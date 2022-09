ISW bewertet Putins Pläne für "Referenden"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über „Referenden“ in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine richten sich in erster Linie an ein russisches Publikum. Dies berichtet das Institute for the Study of War (ISW).

Militäranalysten zufolge hofft Putin, auf diese Weise die Möglichkeit zu verbessern, russische Truppen zu bilden, indem er die Bürger dazu auffordert, freiwillig in den Krieg zu ziehen, um die neu an Russland „angegliederten“ Gebiete zu „verteidigen“.

„Putin und seine Berater haben offenbar erkannt, dass die derzeitigen russischen Streitkräfte nicht ausreichen, um die Ukraine zu erobern, und dass die Bemühungen, durch freiwillige Mobilisierung schnell große Truppen aufzustellen, einen Höhepunkt erreichen, ohne den Bedürfnissen des russischen Militärs zu entsprechen.“

Experten kommen zu dem Schluss, dass Putin auf diese Weise künstlich rechtliche und informationelle Bedingungen schafft, um die Ausbildung der russischen Armee zu verbessern, ohne auf eine erweiterte Wehrpflicht zurückzugreifen, und damit das Gleichgewicht zwischen Zuckerbrot und Peitsche verschiebt, das der Kreml zur Förderung der freiwilligen Mobilisierung einsetzt.

Laut dem Institute for the Study of War (ISW) „will Putin mit der Annexion eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte verhindern, um die Befreiung der ukrainischen Gebiete als Angriff auf Russland zu betrachten.“

„Russische Beamte und Propagandisten haben vage Warnungen ausgesprochen, dass ‚das Eindringen in russisches Territorium ein Verbrechen ist und dass die Begehung dieses Verbrechens alle Mittel der Selbstverteidigung zulässt‘“, so die Militäranalysten.

ISW meint, dass solche Aussagen Russlands