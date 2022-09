Bewohner der befreiten Bezirke der Region Charkiw werden aufgrund von Beschuss evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Region Charkiw hat mit der teilweisen Evakuierung der Bewohner einiger geräumter Siedlungen begonnen. Das sagt der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow.

Die Evakuierung ist darauf zurückzuführen, dass die befreiten Gebiete unter feindlichen Beschuss geraten sind.

„Inzwischen haben 8.933 Menschen, darunter 859 Kinder und 91 Menschen mit Behinderungen, ihre Häuser in den enteigneten Gebieten verlassen. Die meisten Menschen werden aus dem Bezirk Kupjansk evakuiert, der jetzt am stärksten vom Feind beschossen wird. Bis heute wurden mehr als 6.000 Menschen aus den Gemeinden in diesem Gebiet evakuiert. Es werden vorübergehende Unterkünfte angeboten und die notwendige humanitäre Hilfe geleistet“, sagte Synjehubow.

Zuvor war berichtet worden, dass die Streitkräfte der Ukraine Kupjansk-Uslowaja vom Feind befreit haben.