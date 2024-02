Der Bezirk Pawlohrad wurde getroffen: Zehntausende Einwohner sind ohne Licht und Wasser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein russischer Drohnenangriff am späten Abend des 11. Februar führte zu einem Brand in einer Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk, der bereits gelöscht wurde. In mehreren Siedlungen gibt es keine Strom- und Wasserversorgung. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak.

„Ohne Licht im Bezirk Pawlohradski bleiben etwa 29 Tausend Abonnenten. In Ternovka – 10 Tausend Abonnenten ohne Wasser“, bemerkte er.

Nach Angaben von Lyssak führen Ingenieure der Energieversorgung an den Orten des feindlichen Angriffs Arbeiten durch, um „die Infrastruktur und die Häuser so schnell wie möglich mit Strom zu versorgen“.

Auch der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtete, dass in der Nacht des 12. Februar über dem Bezirk Novomoskovskiy durch Kräfte und Mittel der Luftverteidigung der Streitkräfte der Ukraine eine feindliche Rakete zerstört wurde, und über dem Bezirk Pawlohradsky – sechs Drohnen.

Wir werden daran erinnern, dass es während des Luftalarms am Abend des Sonntags, den 11. Februar, in Charkiw und Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk zu Explosionen kam, die lokalen Behörden berichteten von Angriffen der Russischen Föderation.