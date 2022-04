Der Botschafter der Ukraine in Deutschland hat Merkel kritisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat auf Twitter die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert, die die Einladung von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem Besuch in Buka ignoriert hat und nun in Florenz Urlaub macht.

„Natürlich gibt es in Florenz keine ermordeten Frauen und Kinder, die auf der Straße liegen. Aber hier gibt es so viel Kultur und Kunst. Es ist wunderschön“, schrieb Melnyk.

Die Boulevardzeitung Vild hatte zuvor berichtet, dass sich Merkel seit Samstag zu einem privaten Besuch in der Toskana aufhält…