Der britische Geheimdienst prognostiziert eine Intensivierung der Offensive der Russischen Föderation in der Region Luhansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es besteht die reale Möglichkeit, dass Russland in den nächsten zwei Monaten die Intensität der Angriffe in Richtung Kupjansk-Lyman erhöhen wird. In den nächsten zwei Monaten wird die russische Armee wahrscheinlich die Intensität ihrer Offensive in Richtung Kupjansk-Lyman erhöhen, um eine Pufferzone um die Region Luhansk zu schaffen. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium am 26. August mit.

Es wird festgestellt, dass Russland vor dem Hintergrund des allmählichen Vormarsches der ukrainischen Streitkräfte im Süden versuchen wird, die Initiative zu erneuern, indem es zur Offensive zurückkehrt, und Kupjansk-Lyman ist eine der möglichen Richtungen dafür.

„Es besteht die reale Möglichkeit, dass Russland in den nächsten zwei Monaten die Intensität seiner Offensivbemühungen in Richtung Kupjansk-Lyman erhöhen wird, wahrscheinlich mit dem Ziel, nach Westen in Richtung des Flusses Oskol vorzustoßen und eine Pufferzone um die Region Luhansk zu schaffen“, so die britische Geheimdienstzeitung.

Das Militär fügte hinzu, dass die ukrainische Gegenoffensive Druck auf die russischen Streitkräfte in Bachmut und der Südukraine ausgeübt habe, dass aber die russische Gruppe der westlichen Streitkräfte weiterhin kleinere Angriffe im Abschnitt Kupjansk-Lyman durchführe.

Dass die Russen seit drei Tagen fast ununterbrochen versuchen, in Richtung Nowohoriwka in der Region Luhansk vorzurücken. Sie sind auch in der Gegend von Belohorivka aktiv geworden.