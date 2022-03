Britisches Fintech-Unternehmen hat Geldtransfers nach Belarus und Russland verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das britische Finanztechnologieunternehmen Revolut hat Geldtransfers von und nach Belarus und Russland gestoppt. Dies berichtet die Economic Pravda unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Unternehmens.

„Wir beobachten die Situation in Russland und Weißrussland genau. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen haben wir beschlossen, Überweisungen nach/aus Russland und Weißrussland ab dem 4. März mittags einzustellen“, so Revolut in einer Erklärung.

Die übrigen Transferziele sind offen.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass der Krieg in der Ukraine ihnen „das Herz gebrochen“ habe.

„Viele wissen vielleicht schon, dass einer unserer Mitbegründer Ukrainer ist, aber vielleicht ist nicht jedem bewusst, dass auch einige unserer Mitarbeiter in der Ukraine ansässig sind“, heißt es auf der Website.

Revolut bietet Kunden in Großbritannien, Litauen, Irland, Polen, der Schweiz, Portugal, Österreich, Bulgarien und Singapur seit kurzem die Möglichkeit, kostenlose Sofortspenden an das Ukrainische Rote Kreuz zu senden.

Nach Angaben von Nikolay Storonsky, dem Leiter des Fintech-Start-ups Revolut, überstiegen die Spenden allein in den ersten 24 Stunden eine Million Pfund. Seitdem sind 17 weitere Länder in die Liste aufgenommen worden, und sie wird weiter wachsen.

Revolut wurde 2015 von dem Russen Nikolay Storonsky und dem Ukrainer Vlad Yatsenko gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London.

