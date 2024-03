Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Überfälle auf russische Freiwillige auf dem Territorium der Russischen Föderation werden in naher Zukunft nicht aufhören. Sie haben Kräfte, versicherte der Chef der Hauptnachrichtendirektion Kyrylo Budanow.

„Die russischen Freiwilligen haben uns von Anfang an geholfen, jetzt werden wir versuchen, ihnen zu helfen. Nach bestem Wissen und Gewissen“, sagte er am 16. März in einer Fernsehsendung.

Gleichzeitig wies Budanow darauf hin, dass der Kampf der Rebellen mit der russischen Armee eine Lösung für die inneren Probleme der Russen sei: „Ja, wir mögen die einen mehr, die anderen weniger. Aber sowohl diese als auch die anderen sind Russen.“

In der Zwischenzeit organisieren russische Freiwillige einen dritten Evakuierungskorridor für die Bewohner der Regionen Belgorod und Kursk von heute 21.00 Uhr bis morgen 07.00 Uhr Moskauer Zeit.

Wir erinnern uns: Am 16. März waren in Belgorod Explosionen zu hören. Eine Stunde zuvor hatten russische Freiwillige einen massiven Angriff auf militärische Ziele in der Stadt angekündigt.