Charkiw, Selenskyjs Legitimität, Friedensgespräche: Was Putin während seiner Rede in China sagte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Putin sagte, Russland sei angeblich bereit, sich an Friedensgesprächen zu beteiligen, sagte aber, Selenskyjs Friedensformel basiere „auf Wünschen“

Am 17. Mai sprach Kremlchef Wladimir Putin im Anschluss an seinen Besuch in China zu Studenten und Professoren der Polytechnischen Universität Harbin. Viele der Fragen betrafen die Ukraine.

Insbesondere sagte Putin, dass Russland derzeit keine Pläne habe, Charkiw einzunehmen.

Er sagte auch, dass die Friedensformel von Präsident Selenskyj „auf Wünschen“ und nicht auf der realen Situation beruhe. Putin sagte auch, dass Russland angeblich bereit sei, an Friedensgesprächen über die Lage in der Ukraine teilzunehmen, aber „es ist nicht zu der Konferenz in der Schweiz eingeladen“.

Der russische Staatschef merkte außerdem an, dass er angeblich vor der „akuten Phase des Konflikts in der Ukraine“ in ständigem Kontakt mit Selenskyj gestanden habe. Laut Putin ist die Legitimität von Selenskyj für Russland wichtig, wenn es darum geht, „Dokumente zu unterzeichnen“.

„Russland muss verstehen, mit wem es in Bezug auf die Ukraine verhandeln kann und wem es vertrauen kann, und die Situation wird gerade analysiert. Im Allgemeinen gibt es eine Grundlage für den Verhandlungsprozess, die Vereinbarungen von Istanbul“, fügte Putin hinzu und beantwortete eine Frage zum Krieg in der Ukraine.