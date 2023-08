Der Chef des Innenministeriums hat die Schießerei mit einem Streifenpolizisten in Dnipro als "ernsten Präzedenzfall" bezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Innenminister Ihor Klymenko hat gesagt, dass die tödliche Schießerei mit einem Streifenpolizisten, die sich am 29. August in Dnipro ereignet hat, ein ernster Präzedenzfall ist. Zugleich gibt es aber auch offensichtliche Dinge.

Ihm zufolge ist es notwendig, die Ereignisse in Dnipro „mit kühlem Kopf“ zu analysieren, nachdem die Emotionen Zeit hatten, sich zu beruhigen. Die Ermittlungen zu den Schüssen gehen weiter.

„Es gibt jedoch Dinge, die offensichtlich sind. Wenn die Bürger in einem Rechtsstaat leben wollen, müssen sie sich selbst an das Gesetz halten, sich gemäß den etablierten Normen verhalten und eindeutig – nicht die Polizei schlagen. Außerdem müssen sie ihren Kindern Gesetzestreue beibringen“, so Klimenko.

Er sagte, die Situation in Dnipro sei ein „ernster Präzedenzfall“.

„Wir leben in Kriegszeiten. Nicht immer stabil, aber jetzt kontrolliert. Kontrolliert gerade dank der Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden. Wenn einzelne Bürger in Anarchie leben und sich über das Gesetz stellen und die Polizei nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, sieht die ukrainische Gesellschaft sehr dunklen Zeiten entgegen“, betonte der Minister.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 29. August in Dnipro ein Polizist einen Straftäter erschossen hat, der seinen Kollegen angegriffen hatte.