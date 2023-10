Der Chef der OSZE hat Kiew einen Besuch abgestattet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der amtierende Chef der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der nordmazedonische Außenminister Bujar Osmani, ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Dies berichtet die mazedonische Publikation Civic media, die ihn am Montag, den 16. Oktober in einem Zugwaggon aufnahm.

Bujar Osmani betonte, dass die Ukraine während des OSZE-Vorsitzes seines Landes oberste Priorität genieße, denn in unserem Land entscheide sich die Zukunft der Situation in Europa.

„Wenn das Fundament der Organisation bedroht ist, muss man sich darauf konzentrieren. Und das ist es, was jetzt in der Ukraine passiert – die russische Aggression gegen die Ukraine zerstört die Prinzipien der internationalen Ordnung“, sagte er.

Osmani hat bereits eine Schule in Kiew besucht, die unter russischen Beschuss geraten ist.

„Dies ist eine deutliche Erinnerung an die dringende Notwendigkeit von Frieden. Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherheit, Bildung und eine gute Zukunft“, schrieb der OSZE-Chef auf Twitter.

Osmani erinnerte daran, dass er den OSZE-Vorsitz seines Landes im Jahr 2023 mit einer Reise in die Ukraine begonnen hat. Und jetzt rundet er das Jahr mit einer Reise nach Kiew ab.