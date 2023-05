Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewhen Pryhozhyn, will seine Söldner so schnell wie möglich aus der zerstörten Stadt abziehen, die möglicherweise vom ukrainischen Militär umzingelt ist. So erklärte ein Vertreter der östlichen Gruppierung der Streitkräfte der Ukraine, Serhij Cherevaty, in einem Kommentar für den Radiosender Vilne die Aussage Prygozhyns über die vollständige Einnahme von Bachmut.

Am 20. Mai veröffentlichte Pryhozhyn ein Video vor dem Bahnhof im Zentrum von Bachmut, in dem er behauptete, dass seine Söldner die Stadt angeblich vollständig eingenommen hätten und dass sie ihre „Verteidigung“ den Soldaten des russischen Verteidigungsministeriums übergeben und am 25. Mai abziehen würden. Cherevatyy versicherte, dass die Kämpfe weitergingen und dass die ukrainischen Streitkräfte mehrere Gebäude in Bachmut hielten: „Wir haben seine (Pryhozhyn – Anm. d. Red.) sehr mächtige Gruppierung tatsächlich ausgelöscht. Sie ist kurz vor der Zerstörung. Sie verstehen, dass er sagt, er werde seine Truppen zurückziehen und er habe Bachmut eingenommen. Das ist alles, was er sagt. der „Junge sagte und der Junge tat“, und dann tun Sie, was Sie wollen – die Hauptsache ist, dass Sie mich gehen lassen.

Mit eingezogenem Schwanz (er rennt weg – Anm. d. Red.), weil er sein bestes Personal verloren hat“, sagte Tscherewaty und fügte hinzu, dass die Wagner-Gruppierung in der Tat besiegt worden sei. Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium erklärt, die Lage in Bachmut sei kritisch. Dennoch hält die ukrainische Armee weiterhin die Verteidigung…