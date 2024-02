Ex-Chef der regionalen Militärmedizinischen Kommission von Tschernihiw findet $1 Mio. - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des ehemaligen Leiters der regionalen Militärmedizinischen Kommission von Tschernihiw (VVK) in Kiew wurden fast 1 Million Dollar gefunden. Dies berichtete Suspilne unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag, den 22. Februar.

„Das Desnyansky Bezirksgericht von Tschernihiw hat den Verdächtigen ohne die Möglichkeit einer Kaution in Gewahrsam genommen. Die Durchsuchungen wurden am 21. Februar im Rahmen der Ermittlungen in einem der Strafverfahren durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird behauptet, dass der Verhaftete bis zum Sommer 2021 als Leiter der regionalen VVK gearbeitet hat.