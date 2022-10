Der Chef der ukrainischen Nationalbank hat seinen Rücktritt eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 4. Oktober, hat der Chef der ukrainischen Nationalbank, Kyrylo Schewtschenko, dem Präsidenten der Ukraine seinen Rücktritt angeboten. Der Brief ist auf der Website der ukrainischen Nationalbank veröffentlicht.

Kyrylo Schewtschenko erklärt seine Entscheidung aufgrund gesundheitlicher Probleme.

„Aus gesundheitlichen Gründen, die ich nicht länger ignorieren kann, habe ich für mich eine schwierige Entscheidung getroffen. Ich verlasse meinen Posten als Leiter der Nationalbank der Ukraine. Ich habe den Präsidenten der Ukraine gebeten, meinen Rücktritt zu akzeptieren. Ich danke dem Präsidenten der Ukraine für sein Vertrauen und die gemeinsame Arbeit zum Wohle des Staates, sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten. Von meinen ersten Tagen in der ukrainischen Nationalbank an war ich in erster Linie ein Anti-Krisen-Manager und habe meine Aufgabe erfüllt: Ich habe für ein reibungsloses Funktionieren des Finanzsystems in einer äußerst schwierigen Zeit des Krieges gesorgt“, heißt es in der Erklärung (vollständiger Text auf der Website der ukrainischen Nationalbank).

Der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak sagte, dass das Parlament in dieser Woche den Rücktritt des Leiters der ukrainischen Nationalbank, Kyrylo Schewtschenko, prüfen wird.

