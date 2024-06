Selenskyj wird nächste Woche Deutschland besuchen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag nächster Woche Deutschland besuchen und eine Rede im Bundestag halten. Außerdem wird er zu einer Konferenz über die Erholung der Ukraine erwartet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am 11. Juni Deutschland besuchen. Er wird dort vor dem deutschen Parlament sprechen.

Dies berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nach Angaben der Zeitung wird Selenskyj am Dienstag in Berlin eintreffen, um eine Rede im Bundestag zu halten. Zu diesem Zweck sollen die Abgeordneten zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen.

Laut FAZ findet nächste Woche in Deutschland eine vom Auswärtigen Amt organisierte Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine statt. Es wird erwartet, dass der Präsident der Ukraine daran teilnimmt.

Am 6. Juni treffen Präsident Selenskyj und seine Frau in Frankreich ein, um den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie zu begehen. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie zu gedenken. Er trifft sich mit den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs.

Es ist bekannt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am 7. Juni mit Wolodymyr Selenskyj im Elysee-Palast in Paris zusammentreffen wird.

Außerdem wird der Präsident der Ukraine am Morgen des 7. Juni im französischen Parlament, der Nationalversammlung, empfangen. Dort wird Selenskyj eine Rede halten, bevor er sich mit der Präsidentin der Versammlung, Yael Brown-Pivet, trifft.

In der nächsten Woche wird Selenskyj außerdem zum G7-Gipfel nach Italien reisen.