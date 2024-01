In Cherson sind Explosionen zu hören - Leiter von MBA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Morgen des 29. Januar haben die russischen Invasoren Cherson beschossen, und in der Stadt waren Explosionen zu hören.

Quelle: Roman Mrochko, Leiter des Cherson MBA, auf Telegram Direkte Rede von Mrochko: „Explosionen sind in Cherson zu hören! Die russische Armee feuert vom vorübergehend besetzten linken Ufer aus.“

