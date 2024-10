In Cherson warfen Entführer Sprengstoff auf einen 71-jährigen Mann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntag, den 27. Oktober, wurde in Cherson ein Anwohner durch einen russischen Drohnenangriff getötet.

Ein 71-jähriger Einwohner wurde in Cherson durch einen russischen Drohnenangriff getötet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Sonntag, den 27. Oktober in Telegram mit.

„In Cherson wurde aufgrund des russischen Drohnenangriffs ein Anwohner getötet. Die Angreifer warfen Sprengstoff von der Drohne auf einen 71-jährigen Mann ab. Leider erlitt er lebensgefährliche Verletzungen“, schrieb er.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht die Ukraine mit 80 Shahed-Schlagdrohnen und Drohnen eines nicht näher bezeichneten Typs angegriffen haben. 41 feindliche Drohnen wurden abgeschossen.