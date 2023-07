Chinesische Unternehmen, die mit Russland zusammenarbeiten, haben 2,6 Mrd. Hrywnja in der Ukraine verdient - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die staatlichen Unternehmen Ukrhazvydobuvannya und der Betreiber des ukrainischen Gastransportsystems haben über 2,6 Mrd. Hrywnja an chinesische Produzenten gezahlt, die über eine Vermittlungsfirma aktiv mit der Russischen Föderation zusammenarbeiten. Dies berichtete die Zeitschrift Telegraf am Montag, den 10. Juli.

Die Journalisten des Blattes behaupten unter Berufung auf Daten von Prozorro, dass die Firma Vorex LLC (USA), die Röhrenprodukte der chinesischen Hersteller TPC und Hengyang Valin Steel Tube in die Ukraine liefert, seit Anfang 2023 neun Ausschreibungen der staatlichen Unternehmen Ukrhazvydobuvannya und Operator of the Gas Transportation System of Ukraine gewonnen hat. Gleichzeitig haben TPC und Hengyang Valin Steel Tube laut der Datenbank des russischen Föderalen Zolldienstes im Jahr 2022 nach dem Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine 26 Lieferungen von Rohrprodukten an russische Unternehmen getätigt. Die Hauptempfänger waren das Handelshaus Seversnab, Viksun Metallurgical Plant und Energogazservis.

„Sie alle sind Lieferanten von RAO Gasprom, LUKOIL, TNK und anderen Öl- und Gasriesen des Aggressorstaates“, schreibt Telegraf.

Der Zeitung zufolge sehen die Ausschreibungsverfahren der Unternehmen Ukrgazvydobuvannya und Operator of the Gas Transport System of Ukraine eine Garantieerklärung für die Gewinner der Ausschreibung vor, dass es keine Verbindungen zum Aggressorstaat gibt.

„Wenn aber eine Zwischenfirma an einer Ausschreibung teilnimmt, wird der direkte Produzent nicht auf seine Beteiligung an Lieferungen nach Russland überprüft“, so die Journalisten.