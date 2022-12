Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow hat erklärt, dass die derzeitige Politik Russlands zu einer Zunahme der „Bavovna“ in verschiedenen russischen Städten führen wird. Dies sagte er in einem am Dienstag, den 20. Dezember, ausgestrahlten Telethon zu den Bombenanschlägen in Russland.

„Ich habe davor gewarnt, dass die ‚bavovna‘ auf Russland zunehmen würde, und sie würde jeden Tag größer und größer werden. Hier gibt es nichts Überraschendes, Russland ist Russland. Man muss höflich zu einer zivilisierten Gesellschaft sein, und alles wird gut“, bemerkte Danilow.

Er fügte hinzu, dass die derzeitige Politik jedoch nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Städten zu Explosionen führen wird…