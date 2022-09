Danilow: Die Oligarchenclans haben keinen Einfluss mehr auf die ukrainische Politik

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, ist der Ansicht, dass die Oligarchenclans derzeit keinen Einfluss auf die ukrainische Politik haben.

Quelle: Danilow in einem Interview mit Wirtualna Polska, Übersetzung durch das NSDC-Büro

Details: Journalisten der Publikation fragten, wann wir die endgültige Liste der ukrainischen Oligarchen erfahren werden.

Danilow räumte ein, dass der Krieg die Arbeit an dem Register erschwert. Die Regierung kontrolliert einen Teil des ukrainischen Territoriums nicht, so dass es schwierig ist, den Reichtum einiger Personen zu beurteilen. Nach Angaben des NSDC-Sekretärs hat das Anti-Oligarchen-Gesetz jedoch bereits seine Arbeit aufgenommen.

Danilow zufolge unternehmen die Oligarchen Schritte, um zu verhindern, dass sie in das Register aufgenommen werden.

Direkte Rede: „Der Zweck (des Registers – Anm. d. Red.) besteht darin, ein transparentes System und eine faire Regelung der Beziehungen zwischen Wirtschaft, Staat und Gesellschaft aufzubauen. Wir wollen keine Oligarchen, sondern Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen.

Es war das System, das es den Oligarchen ermöglichte, zu funktionieren. Es ist nicht die Schuld der Ziege, dass sie Kohl aus einem nicht eingezäunten Garten gefressen hat. Wir hatten keine Zäune, so dass jeder diesen Kohl essen konnte.

Jetzt haben die Oligarchenclans keinen Einfluss mehr auf die ukrainische Politik, denn durch den Krieg verlieren sie an Einfluss auf das Land. Ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, aber ich möchte, dass dieses Thema nie wieder auftaucht.