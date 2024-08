DeepState: Verteidigungskräfte ziehen sich aus dem Trakt in der Region Donezk zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

DeepState-Analysten haben die Karte in der Nacht zum 5. August aktualisiert und festgestellt, dass sich die ukrainischen Verteidigungskräfte aus dem Trakt Stupky Holubovski-2 im Bezirk Bachmut in der Region Donezk zurückgezogen haben.

Quelle: Deepstate Karte Details: In einem Kommentar zur aktualisierten Karte stellten die Deepstate-Analysten fest, dass der Feind in Pivnichne, Zalizne, Zhelane, Serhiivka, Ivanivka, bei Lysychne und Zhelane in der Region Donezk vorrückte.

