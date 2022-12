Delegation der Nationalbank trifft mit Vertretern des IWF zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Delegation der ukrainischen Nationalbank traf in Washington DC mit Vertretern des Internationalen Währungsfonds zusammen, bevor sie das Überwachungsprogramm für die Ukraine genehmigte. Dies berichtet der Pressedienst der ukrainischen Nationalbank.

Vertreter der Nationalbank dankten dem Fonds für die Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland und für die bedeutende Wiederbelebung der Zusammenarbeit in den letzten Monaten – die Genehmigung von zwei erweiterten Finanzierungsinstrumenten in Höhe von insgesamt 2,7 Milliarden Dollar seit Beginn des Krieges und die Eröffnung eines Sonderkontos zur Akkumulation von Mitteln zur Unterstützung unseres Staates.

„Die ukrainische Delegation äußerte die Hoffnung, dass das IWF-Direktorium das Überwachungsprogramm genehmigen wird, und versicherte, dass die Ukraine ihrerseits in der Lage sein wird, ihre Zusammenarbeit mit dem Fonds fortzusetzen. Es wurde auch festgestellt, dass es wichtig ist, nach Abschluss des Überwachungsprogramms ein neues Fondsprogramm zu schaffen, das Mittel bereitstellt“, heißt es in der Erklärung…