"Delirium und Paranoia": Danilow über Russlands Störung des "Getreide-Deals"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexej Danilow, hat die Behauptungen Russlands, dass am 29. Oktober von einem zivilen Schiff, das im Rahmen des Getreide-Deals eingesetzt wurde, Drohnen auf die Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol abgefeuert worden seien, als wahnhaft bezeichnet.

„Wahnhaft, paranoid oder so ähnlich. Offenbar eine Verschärfung gegenüber den russischen Vertretern im Herbst. Das ist einfach nicht möglich. Die Schiffe, die mit Getreide kommen, haben nichts mit den Vorgängen zu tun, die in unserem Land, in seinem besetzten Teil, der Krim, stattfanden. Die Tatsache, dass sie sich immer wieder etwas einfallen lassen, ist paranoid, und je weiter es geht, desto mehr“, sagte Danilow im nationalen TV-Marathon.

Danilow meinte auch, dass die Aussetzung der Teilnahme Russlands am Getreideabkommen am Vorabend des G20-Treffens eine Erpressung sei.

„Man sollte verstehen, dass dies die übliche Erpressung Russlands ist. am 15. November findet ein G20-Treffen statt. Ob Russland als Land und der russische Präsident dort anwesend sein werden, ist eine große Frage… Um nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt zu erpressen, haben sie für sich selbst erfunden, dass sie aus dem so genannten humanitären Korridor kommen“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates…