Auf dem Dach eines KKW-Blocks in Saporischschja ist militärische Ausrüstung aufgetaucht - Geheimdienst

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Eindringlinge haben ihre elektronischen Kriegsführungssysteme auf dem Dach eines Blocks des Kernkraftwerks in Saporischschja angebracht. Dies teilte die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Dienstag, den 1. November mit.

„Auf dem Dach des fünften Triebwerksblocks wurde eine Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung zur Bekämpfung von Luftaufklärungsmitteln installiert. Eine weitere Schicht von Eindringlingen wurde in der Industriezone von ZNPP stationiert. Das Führungspersonal ist über die ganze Stadt verstreut und wohnt in den Wohnungen der Einheimischen, die die Stadt verlassen haben“, heißt es in dem Bericht.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes fügte hinzu, dass die Russen beabsichtigen, die ukrainischen Ausweise zu annullieren und die ukrainischen Werksmitarbeiter zu zwingen, einen Vertrag mit Rosatom zu unterzeichnen.

Außerdem sind „Kadyrowiten“ in Enerhodar eingetroffen, um zu patrouillieren.

„Die Kommunikation in der Stadt ist praktisch nicht vorhanden, Bewegung ist von 09:00 bis 15:00 Uhr sinnvoll. Nach 15 Uhr steigt die Wahrscheinlichkeit, von Filtermaßnahmen getroffen zu werden“, fügte der Geheimdienst hinzu.

Zuvor hatte die IAEO am Dienstag mitgeteilt, dass der vierte Block des Kernkraftwerks Saporischschja wegen einer Minenexplosion abgeschaltet wurde. Der Vorfall ereignete sich außerhalb der Umzäunung der Anlage, was zur Unterbrechung der externen Stromleitung führte…