Auf dem Flugplatz Belbek auf der Krim waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 16. Mai explodierte das wichtigste Raketen- und Artilleriedepot auf dem Militärflugplatz Belbek auf der vorübergehend besetzten Krim

Dies meldete die Guerillabewegung ATESH.

Am Abend des 15. Mai waren auf der besetzten Krim, insbesondere in Sewastopol und Jewpatorija, starke Explosionen zu hören, berichteten Anwohner gegenüber Suspilne. Zuvor hatten die Besatzungsbehörden einen Luftangriffsalarm ausgerufen. Daraufhin wurde die russische Luftabwehr in Sewastopol aktiviert und mehrere Luftziele wurden zerstört.

Agenten der Guerillabewegung ATES vom Flugplatz Belbek aus berichteten von einem Treffer und der anschließenden Detonation des Hauptdepots für Raketen und Artillerie über mehrere Stunden. Nach ihren Angaben lagerten dort die meisten Raketen für die vom russischen Militär gegen die Ukraine eingesetzten Flugzeuge Su-27, Su-30 und MiG-31. Es wurden auch erhebliche Schäden an der Infrastruktur des Flugplatzes durch sekundäre Detonationen festgestellt.

Zuvor, am 14. März, hatte die ATES-Guerilla berichtet, dass Agenten der Bewegung das Lagerhaus betreten hätten.