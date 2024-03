Der Ort, an dem der Nationale Kriegsgedenkfriedhof errichtet werden soll, wurde benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat beschlossen, dass der Nationale Kriegsgedenkfriedhof in der Nähe des Dorfes Gatnoye an der Grenze zu Kiew errichtet werden soll. Dies teilte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 15. März, im Telegram mit.

Ihm zufolge hat die Regierung zu diesem Zweck zwei Grundstücke in der Gemeinde Gatne im Bezirk Fastiwsky des Kiewer Gebiets offiziell ausgewiesen.

„Die Einrichtung eines solchen Friedhofs ist sehr wichtig für unser Land. Wir müssen uns immer an diejenigen erinnern, die im Krieg für unsere Freiheit und Unabhängigkeit ihr Leben für die Ukraine gegeben haben“, sagte Schmyhal.

Wir erinnern daran, dass die Werchowna Rada am 2. Mai 2023 beschlossen hat, den Nationalen Kriegsgedenkfriedhof zu schaffen. Geplant war, ihn im Bezirk Dnipro von Kiew, in Bykivna, anzulegen. Aber Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das entsprechende Gesetz nie unterzeichnet.

Im August 2023 genehmigte die Regierung die Durchführung eines Pilotprojekts zum Bau eines Friedhofs im Dorf Gatnoje. Die Angehörigen der gefallenen Helden waren jedoch gegen eine solche Entscheidung.

Anfang Dezember 2023 unterstützte die Rada einen Gesetzesentwurf über den Bau und den Betrieb des Nationalen Kriegsgedenkfriedhofs, der vorsieht, dass der Standort des Friedhofs vom Ministerkabinett festgelegt werden soll. Für die Einrichtung dieses Friedhofs wurden insgesamt 515 Mio. Hrywnja bereitgestellt.