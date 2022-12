Diakon der ukrainisch-orthodoxen Kirche Abgeordneter warb für "Anschluss" an Russland - Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen Diakon einer der Kirchen der Diözese Saporischschja der ukrainisch-orthodoxen Kirche Abgeordneter entlarvt, der öffentlich ein illegales „Referendum“ über den angeblichen „Anschluss“ der Region an Russland befürwortete. Dies wurde am Samstag, den 10. Dezember, auf der Website des Sicherheitsdienstes berichtet.

Es wird angegeben, dass der Diakon zuvor ein Profil im verbotenen sozialen Netzwerk Vkontakte aktiviert hatte und in seinem Namen Aufrufe von kremlfreundlichen Bloggern zur Unterstützung des gefälschten Plebiszits „gepostet“ hatte. Er kommentierte auch russische Veröffentlichungen und forderte die Menschen auf, in „Wahllokale“ zu gehen und für Russland zu „stimmen“. In seinen Botschaften leugnete der Mann die Existenz des ukrainischen Volkes, seiner Sprache und Kultur.

Der Geistliche stellte auch die staatliche Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen in Frage.

Der Diakon bezog das Material für seine destruktiven Inhalte von russischen Propagandaverlagen in sozialen Netzwerken, darunter „Russischer Frühling“.

Eine unabhängige Prüfung der veröffentlichten Materialien bestätigte die subversiven Aktivitäten der Figur. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Diakons fanden die Strafverfolgungsbeamten Computerausrüstung mit Beweisen für die Straftat.

Der Geistliche steht derzeit unter dem Verdacht der Rechtfertigung, der Anerkennung der Legitimität, der Leugnung der bewaffneten Aggression Russlands gegen die Ukraine, der Verherrlichung ihrer Teilnehmer und der vorsätzlichen Aufstachelung zu ethnischem und religiösem Hass (Artikel 436-2, Teil 1 von Artikel 161 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Die Frage einer Beschränkungsmaßnahme wird derzeit geprüft….