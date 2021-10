Drei Militärangehörige bei Verkehrsunfall in der Nähe von Odessa verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Region Odessa kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Drei von ihnen waren Militärangehörige, teilte die Regionalabteilung der Nationalen Polizei am Dienstag, den 5. Oktober mit.

Der Vorfall ereignete sich auf der Autobahn Odesa-Yuzhny bei Kryzhanivka. Nach vorläufigen Angaben verlor der Fahrer eines Lexus, der mit einem Kollegen in Richtung Odessa unterwegs war, die Kontrolle, fuhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Volkswagen, in dem drei Soldaten saßen.

Alle Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer im Lexus, Jahrgang 1967, befindet sich in ernstem Zustand. Die vier Männer, die 1965, 1976, 1996 und 1994 geboren wurden, erlitten leichte Verletzungen.

Die Frage der Eintragung von Informationen in das Einheitliche Register für Ermittlungsverfahren im Rahmen des Artikels über die Verletzung der Verkehrsregeln (Teil 1 von Artikel 286 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) wird derzeit geklärt.

Wir erinnern daran, dass am 5. Oktober fünf Autos auf der Autobahn Kiew-Chop in der Region Lemberg zusammenstießen. Eine Person starb an den Folgen des Unfalls.

Und am Tag zuvor hatte ein Lastwagen in Charkiw zwei Jugendliche angefahren, die auf einem ungeregelten Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollten.

In den Unterkarpaten überschlug sich ein Auto bei dem Versuch, zum Gipfel zu fahren