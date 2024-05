Die Drohne des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine hat eine rekordverdächtige Strecke von 1800 km zurückgelegt und eine Radarstation in der Region Orenburg getroffen - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Quellen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine sagten, dass die Drohne des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine einen weiteren Rekord aufgestellt hat, indem sie 1800 km weit geflogen ist und die Radarstation Woronesch M zur Erkennung von Fernzielen in Orsk in der Region Orenburg in Russland getroffen hat

Am 26. Mai griff eine Drohne des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes die Radarstation Voronezh M zur Erkennung von Fernzielen in Orsk in der Region Orenburg in Russland an. Die Drohne flog mehr als 1800 Kilometer zum Ziel, ein neuer Rekord für ihre Reichweite.

Dies wurde Suspilne von einer Quelle in den Spezialdiensten berichtet.

„Eine ukrainische Drohne ist mehr als 1.800 Kilometer zu einem feindlichen Ziel geflogen und hat damit einen neuen Rekord für die Zerstörungsreichweite von Kamikaze-Drohnen aufgestellt“, sagte die Quelle. Am Vortag hatten lokale Fernsehsender unter Berufung auf Quellen der Strafverfolgungsbehörden berichtet, dass eine Drohne in der Nähe von Orsk abgestürzt sei, die angeblich eine militärische Einrichtung angegriffen habe. Es wurde festgestellt, dass es keine Verletzten oder Schäden gab.