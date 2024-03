Drohnen griffen eine Ölraffinerie bei Rostow an - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Novoshakhtinsk Ölraffinerie in der russischen Region Rostov wurde von Drohnen des Main Intelligence Directorate (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums angegriffen. Die Arbeit des Unternehmens wurde eingestellt. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf eine Quelle im Geheimdienst am Mittwoch, den 13. März.

„Die geplante Arbeit der Hauptdirektion des Geheimdienstes geht weiter“ – sagte der Gesprächspartner und fügte hinzu, dass diese Anlage Russland für militärische Zwecke nutzt.

Im Gegenzug berichteten russische Medien zunächst, dass drei Drohnen beim Anflug auf Nowoschtinsk zerstört wurden.

Später sagte der Gouverneur der Region Rostow, Vasily Golubev, dass die Drohnen auf dem Gelände des Nowoschtinsker Ölwerkes gelandet seien, woraufhin die technischen Einrichtungen des Werkes abgeschaltet wurden. Nach Angaben des russischen Beamten gab es keine Toten oder Verletzten.

Zuvor hatten Massenmedien berichtet, dass über Nacht Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes drei Werke in Russland angegriffen haben – in den Städten Rjasan, Kstowo und Kirishi.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 12. März Drohnen eine der leistungsstärksten Raffinerien Russlands, LUKOIL-Nizhnegorodnefteorgsintez, außer Gefecht gesetzt haben. Sie verarbeitete 5% des Öls des Landes.