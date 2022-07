Drohnenarmee: Die Ausbildung von 150 Bedienern hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger trainieren aktiv für den Kampf an der Front und erlernen in der Dronarium-Schule neue Fähigkeiten zur Steuerung von Drohnen. Die ersten 150 Operatoren haben heute, am 12. Juli, ihre Ausbildung begonnen.

Der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mikhail Fedorov, gab dies auf Telegram bekannt.

Bei der Ausbildung üben die ukrainischen Militärs reale Flugaufgaben, Tarnfähigkeiten, taktische Entwicklung, Drohnensteuerung und andere Aufgaben, die an der Front ausgeführt werden.

„Alles ist möglich dank Ihnen! Vielen Dank, dass Sie das Projekt unterstützen, spenden und Ihre eigenen Drohnen schicken. Gemeinsam schaffen wir eine starke und effektive technologische Front“, sagte Fedorov.

Fedorov wies darauf hin, dass die Ukrainer im Rahmen des Projekts „Drohnenarmee“ 400 Mio. Hrywnja für Drohnen aufgebracht haben.

Darüber hinaus zeigte die Armee der Streitkräfte der Ukraine gepanzerte britische Mastiff-Kampffahrzeuge im Einsatz.