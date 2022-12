Drone attack reported in Mykolayiv region

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Iranian kamikaze drones have been detected in Mykolayiv region, they have started to be shot down. Dies berichtete Witalij Kim, Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw, am Sonntagabend, 18. Dezember, in Telegram.

„Wir haben Mopeds. Ich hoffe, sie schaffen es nicht“, schrieb Kim.

Später wunderte sich Kim, dass in der Region kein Fliegeralarm ausgerufen wurde.

„Ich weiß nicht, warum es keinen Alarm gibt! Luftalarm! Es hat sogar schon Schüsse gegeben“, schrieb er.

Daraufhin wurde in der Region Mykolajiw Luftalarm ausgerufen.

Am Vortag hatte der Geheimdienst mitgeteilt, dass Russland eine neue Charge von Shakheds erhalten habe…