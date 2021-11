DTEK behauptet Diskriminierung bei der Rückzahlung von Schulden für Ökostrom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK RES hat Diskriminierung bei der Rückzahlung von Schulden an Ökostromunternehmen geltend gemacht und fordert eine Untersuchung, so der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 15. November.

„DTEK RES hat keine einzige Hrywnja aus dem von den europäischen Gläubigern zur Deckung der Schulden für den produzierten Strom bereitgestellten GP-Garantiefonds erhalten. JSC Oschtschadbank hat die Mittel vollständig an alle anderen Unternehmen überwiesen“, heißt es in einer Erklärung.

Das Unternehmen fordert eine Untersuchung über den Verbleib der Gelder und die Gründe für die Unterbrechung der Zahlungen.

„Wir fordern auch eine Untersuchung der Rolle des amtierenden Direktors von GP Guaranteed Buyer, Vadym Ulida, des Leiters der Oschtschadbank, Serhij Naumov, und von Spitzenbeamten, die an der Unterbrechung der Zahlungen an das Unternehmen für den produzierten Strom beteiligt waren“, so das Unternehmen.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass sich die Schulden für 2020-2021 auf 4,3 Mrd. Hrywnja belaufen.