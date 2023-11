DTEK gab bekannt, dass es der Anti-Korruptions-Initiative beigetreten ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die DTEK-Gruppe ist als erstes ukrainisches Unternehmen der Partnership Against Corruption Initiative des Weltwirtschaftsforums (PACI) beigetreten. Dies gab der Pressedienst der Energieholding am Mittwoch, den 22. November bekannt.

„Durch die Mitgliedschaft in der wichtigsten Plattform zur Korruptionsbekämpfung vereint sich DTEK mit den größten Unternehmen der Welt in einer Reihe von Initiativen zur Prävention und Bekämpfung von Bestechung und Korruption. Gleichzeitig wird DTEK seine einzigartige Erfahrung weitergeben, wie Unternehmen die Korruption in einem groß angelegten Krieg bekämpfen können“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen stellte fest, dass der Beitritt zur Anti-Korruptions-Initiative zusätzliche Verpflichtungen zur Einhaltung der PACI-Prinzipien mit sich bringt.

Die Partnerschaft mit den größten Unternehmen der Welt im Rahmen dieser Initiative ist ein wichtiger Schritt nach vorn für die ukrainische Wirtschaft und kann einem breiten globalen Publikum das Verständnis dafür vermitteln, wie man Korruption unter schwierigsten Umständen besiegen kann“, sagte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK.

Zuvor war bekannt geworden, dass DTEK und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ein Projekt zur Überwachung der internationalen Hilfe für den Energiesektor entwickelt haben.