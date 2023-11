DTEK erhöht Kohleimporte aus Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK hat 70.000 Tonnen Kraftwerkskohle aus Polen unter Vertrag genommen und damit das Gesamtvolumen der Kohleimporte auf 280.000 Tonnen erhöht. Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Montag, den 13. November mit.

„Kohle wird für die Erzeugung von Strom in Wärmekraftwerken und damit für den stabilen Betrieb des gesamten Energiesystems der Ukraine benötigt. Die Verträge sehen Kohlelieferungen für die gesamte Heizsaison vor, beginnend im September dieses Jahres und bis März nächsten Jahres. So wurden bis heute bereits fast 78 Tausend Tonnen importierter Brennstoff importiert und an die Wärmekraftwerke des Unternehmens geliefert“, heißt es in dem Bericht.

Der Generaldirektor von DTEK Energo, Ildar Saleev, erklärte seinerseits, dass sich sein Unternehmen verstärkt auf die Wintersaison vorbereitet.

„Wir sind uns der Herausforderungen der Heizperiode bewusst und reparieren nicht nur intensiv die Kraftwerksblöcke, sondern fahren fort, die Kohle für die Wärmekraftwerke maximal zu produzieren, und verstärken auch den hinteren Teil, wo es möglich ist. Zu diesem Zweck haben wir einen Vorrat an kritischer Ausrüstung für den Fall eines neuen Beschusses angelegt und Wärmekraftwerke und Bergwerke mit Reservestromquellen ausgestattet. Zusätzliche Importkohle, die wir in die Ukraine bringen, ist ebenfalls ein solches Sicherheitsnetz“, sagte er.