DTEK hat im Jahr 2023 14 neue Kohlebergwerke eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Monaten Januar bis Juni dieses Jahres haben die Kohlebergbauunternehmen von DTEK Energy mehr als die Hälfte der 14 für dieses Jahr geplanten Kohlebergwerke in Betrieb genommen. Dies wurde am Dienstag, den 18. Juli, auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

Es heißt, dass die Bergleute planen, im Juli einen weiteren neuen Streb in Betrieb zu nehmen. Insgesamt sollen bis Ende des Jahres in den Bergbaubetrieben 27 neue Strebanlagen in Betrieb genommen werden. Dies wird es ermöglichen, die Wärmekraftwerke mit einer ausreichenden Kohleproduktion für einen nachhaltigen Betrieb in der nächsten Heizperiode zu versorgen, was schwierig sein wird.

„Die Bergleute nehmen jeden Monat neue Strebanlagen in Betrieb, um die Kohleproduktion für viele Monate zu sichern. Sie arbeiten rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass die ukrainischen Wärmekraftwerke mit ausreichend Brennstoff und die Ukrainer mit Licht und Wärme versorgt werden“, sagte Ildar Saleev, CEO von DTEK Energo.

Zuvor hatte DTEK mitgeteilt, dass die Erzeugung in Wärmekraftwerken um 30 Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen reagierte damit auf einen deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs aufgrund der sommerlichen Hitzewelle.