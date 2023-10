DTEK hat die Stromversorgung für 60.000 Familien in zwei Regionen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Innerhalb von zwei Tagen haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung von 60.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die von dem Beschuss in den Regionen Donetschyna und Dnipropetrowsk betroffen waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 1. Oktober mit.

Insbesondere haben die Stromtechniker 54 Tausend Familien in der Region Donezk und 6 Tausend in der Region Dnipropetrowsk wieder mit Licht versorgt. Die Arbeiten wurden in 16 Siedlungen durchgeführt.

„Aufgrund der ständigen Schäden an den Netzen und Geräten durch den Beschuss bleiben 113 Siedlungen im Donbass vorerst ohne Stromversorgung, wo die Spezialisten des Energieunternehmens keinen Zugang zu den Arbeitsplätzen haben. Die Ingenieure des Energieunternehmens werden allen Bewohnern der Region auf jeden Fall das Licht zurückgeben, sobald sie von den Streitkräften der Ukraine die Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erhalten“, heißt es in der Mitteilung hieß es in der Erklärung.