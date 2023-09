Dutzende von "Shaheds" sind in der Region Odessa zerstört worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben die Region Odessa mit Shahed-Angriffsdrohnen angegriffen. Einsatzkräfte zerstörten 22 feindliche Ziele, berichtete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 3. September.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen heute Nacht mehrere Angriffswellen mit Shahed-136/131 Angriffsdrohnen aus südlicher und südöstlicher Richtung durchgeführt haben – von Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim und von Primorsko-Achtarsk in Russland.

Insgesamt wurden 25 Angriffsdrohnen gestartet, die die südlichen Bezirke der Region Odessa angriffen. Davon wurden 22 von den Kräften und Mitteln der Luftwaffe in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungskräfte zerstört.

Das Operative Kommando Süd wiederum berichtete, dass der Feind erneut die zivile Infrastruktur der Region Podunavie angegriffen hat. Der massive Angriff dauerte mehr als 3,5 Stunden.

„Leider gibt es einen Treffer in der Hafeninfrastruktur, was zu einem Brand führte, der von der Feuerwehr umgehend gelöscht wurde. Vorläufig sind zwei verletzte Zivilisten bekannt. Sie wurden medizinisch versorgt“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht des 3. September ein Luftalarm in vier südlichen Regionen der Ukraine ausgerufen wurde. Es wurde über „Herden von Mopeds“ berichtet.