Der ehemalige Generaldirektor des Luhansker Fußballvereins Zorya wurde über den Verdacht informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Generaldirektor des Luhansker Fußballclubs Zorya ist wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in Höhe von über fünf Millionen Hrywnja angezeigt worden. Dies berichtet der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Luhansk.

„Den Ermittlungen zufolge hat die Figur im Jahr 2019 eine Unterbewertung der Steuerverbindlichkeiten des Fußballclubs Zarya in Höhe von mehr als fünf Millionen Hrywnja vorgenommen. Nach seinen Anweisungen wurden in den Steuerunterlagen Ausgaben für Dienstleistungen für die Suche und den Abschluss von Verträgen mit zwei Spielern ausgewiesen, die in Wirklichkeit nicht erbracht wurden. Für illegale Handlungen droht dem Täter eine Geldstrafe in Höhe von zehntausend bis fünfzehntausend unversteuerten Mindesteinkommen der Bürger sowie der Entzug des Rechts, bestimmte Positionen zu bekleiden oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben, für bis zu drei Jahre“, heißt es in der Erklärung.

Serhij Rafailov war der Generaldirektor des FC Zorya im Jahr 2019.