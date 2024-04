Eine Fabrik zur Herstellung von Drohnen wurde in der Ukraine eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurde eine Fabrik des deutschen Unternehmens Quantum-Systems GmbH zur Herstellung von Drohnen eröffnet. Dies gab der Pressedienst des Unternehmens am Vortag bekannt.

Es wird erwartet, dass das Werk 1000 Drohnen pro Jahr zusammenbauen sowie Ersatzteile herstellen wird.

Das neue Werk wird die zweite Niederlassung des Unternehmens in der Ukraine sein. Bis zum Ende des Jahres wird es etwa 100 Mitarbeiter beschäftigen.

„Quantum Systems wird in den nächsten zwei Jahren bis zu 6 Millionen Euro investieren. Für das Unternehmen ist dies ein Vertrauensbeweis in die Ukraine und ihre Mitarbeiter und gleichzeitig ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, die Ukraine langfristig im Bereich der Verteidigung ihres Landes zu unterstützen“, heißt es in der Erklärung.

Es ist nicht bekannt, welche Art von Drohnen das Werk produzieren wird, aber es ist bekannt, dass die Ukraine bereits 212 von Quantum-Systems hergestellte Vector-Aufklärungsdrohnen erhalten hat. Die Lieferung von 500 solcher Drohnen wird bis Ende des Jahres erwartet.

Die Produktionsstätte in der Ukraine ist das vierte von insgesamt sieben Werken des Unternehmens auf der ganzen Welt.

Zuvor wurde Präsident Wolodymyr Selenskyj eine neue Angriffsdrohne gezeigt, die der russischen Lancet ähnelt. Sie kann feindliche Ziele in einer Einsatztiefe von mehr als 100 km angreifen.