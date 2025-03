Eine Frau, die das Gebäude des RTCC sprengen wollte, wurde in Riwne festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat eine 42-jährige Einwohnerin von Winnyzja festgenommen, die im Auftrag von Russen das Gebäude des regionalen territorialen Rekrutierungszentrums in Riwne sprengen wollte.

Quelle.* Büro des Generalstaatsanwalts, Sicherheitsdienst der Ukraine

Wörtlich: „Der Verdächtige nahm ein Angebot für schnelles Geld in einem der subversiven Telegram-Kanäle an. Ein Vertreter des russischen Sonderdienstes bot eine Geldbelohnung für die Übergabe eines Pakets mit Sprengstoff an das territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Riwne an.“

Details: .* Den Ermittlungen zufolge kam die Frau in Riwne an, um den Auftrag zu erfüllen, und besichtigte das Gebäude des Rekrutierungsbüros. Am nächsten Tag holte sie den improvisierten Sprengstoff am vereinbarten Ort ab, bereitete ihn für den Einsatz vor und versuchte, ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ziel zu bringen.

Die Explosion sollte von einem Agenten der russischen Spezialdienste durch einen Anruf auf einem mit dem Gerät verbundenen Telefon ausgelöst werden. SBU-Beamte nahmen die Verdächtige rechtzeitig fest und hinderten sie daran, ihren Plan auszuführen.

Nach den vorliegenden Informationen des SBU plante der russische Geheimdienst, den Sprengsatz gemeinsam mit der Terroristin zu zünden, um sie als „unnötige“ Zeugin zu beseitigen.

Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und ihr wurde eine Mitteilung über den Verdacht des Hochverrats zugestellt.