Eine Kugel steckte in seinem Herzen: Belarussische Sanitäter halfen in Kiew bei der Operation eines Soldaten der Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der belarussische Arzt Maksim Pawlowski, der im Kiewer Feofania-Krankenhaus arbeitet, berichtete über eine komplizierte Operation, die von belarussischen und ukrainischen Ärzten gemeinsam durchgeführt wurde.

Der Telegramm-Kanal NEXTA schreibt darüber.

Der Soldat der ukrainischen Streitkräfte wurde durch eine Kugel, die in der Rückwand des Herzens steckte, in die Brust getroffen.

„Es wurde eine sehr schwierige Operation am offenen Herzen durchgeführt. Dank der Professionalität der Sanitäter konnte die Kugel, die in der Rückwand des Herzens steckte, entfernt und die Wunde genäht werden, und der verletzte Soldat ist bereits wieder bereit, sein Heimatland zu verteidigen“, heißt es in dem Bericht.

Die Kugel, die aus dem Herzen des Soldaten entfernt wurde. Foto: Maxim Pavlovsky

Weißrussland sucht „Freiwillige“ für den Krieg in der Ukraine

Während Sanitäter aus einem Nachbarland helfen, das ukrainische Militär zu retten, wählt Weißrussland sogenannte Freiwillige aus, um neue Einheiten einer privaten Militärfirma zu besetzen. Dies geht aus einer Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine vom Morgen des 8. April hervor.

„Die belarussischen Truppen werden auf Übungsplätzen im ganzen Land ausgebildet. Bis zu vier BTGs wurden mit der Durchführung von Aufgaben zur Verstärkung des Schutzes der ukrainisch-weißrussischen Grenze beauftragt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit von Raketen- und Luftangriffen aus Weißrussland auf Einrichtungen in der Ukraine“, teilte der Generalstab mit.

