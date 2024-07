Eine massive Inspektion des TCC führte zu einer Verzögerung im Betrieb von ArcelorMittal Krywyj Rih

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am Morgen des Freitag, den 19. Juli, wurde ArcelorMittal Krywyj Rih, der größte Stahlhersteller der Ukraine, einer massiven Inspektion seiner Zugprüfungsanlagen unterzogen, die dazu führte, dass das Unternehmen eine Schicht nicht ersetzen konnte.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Das Unternehmen berichtet, dass aufgrund der Maßnahmen der TCC einige Mitarbeiter nicht zu ihrem Arbeitsplatz gelangen konnten, was dazu führte, dass die rechtzeitige Übergabe der Arbeitsschicht nicht vollzogen werden konnte, eine der wichtigsten Walzanlagen stillgelegt wurde und das Unternehmen Verluste bei der Walzstahlproduktion hinnehmen musste.

„Wir halten das Vorgehen der TCC-Vertreter für demotivierend und drohen, die Produktionseinheiten des Unternehmens weiter stillzulegen. Wir hoffen, dass diese Prozesse gestrafft werden und den Besonderheiten und der Bedeutung des ununterbrochenen Betriebs eines strategischen Unternehmens Rechnung tragen, das die größte ausländische Investition in der Ukraine und das größte Bergbau- und Hüttenwerk in der Ukraine ist“, sagte ArcelorMittal Krywyj Rih in einer Erklärung.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Buchungsprozesse des Unternehmens transparent und gesetzeskonform.