Die Stadtverwaltung von Krywyj Rih hat Veruntreuungen im Wert von 4,5 Mio. Hrywnja aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dem Leiter der Abteilung und dem Buchhalter des Exekutivkomitees des Stadtrats von Krywyj Rih wurde der Verdacht eines Strafverfahrens nach dem Artikel Veruntreuung fremden Eigentums durch eine Gruppe von Personen in besonders großem Umfang (Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine) gemeldet. Darüber berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts (Office of the Prosecutor General) am Mittwoch, 29. November.

„Im Jahr 2022 kauften die Verdächtigen als Beauftragte für die Organisation des öffentlichen Auftragswesens 50 Generatoren für den Katastrophenschutz in der Stadt Krywyj Rih zu einem überhöhten Preis. Dabei ignorierten sie die Tatsache, dass das kommerzielle Angebot des Teilnehmers das Doppelte des Marktwerts überstieg. Infolgedessen verursachte terobshchina einen Schaden in Höhe von fast 4,5 Millionen Hrywnja“, heißt es in der Mitteilung.

Die Gesetzeshüter haben bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten des Exekutivkomitees des Stadtrats Unterlagen beschlagnahmt, die kriminelle Aktivitäten bestätigen.

Derzeit wird über die Wahl von Maßnahmen in Form von Inhaftierung der Verdächtigen entschieden.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat der Direktor des kommunalen Unternehmens fast eine Million Hrywnja veruntreut. Der Beschuldigte hat die Kosten für Strom künstlich in die Höhe getrieben, wodurch der Gebietskörperschaft der Stadt ein Schaden von fast einer Million Hrywnja entstanden ist.

