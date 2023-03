Der Präsident: Ukrainer haben über 12 Millionen LED-Lampen erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukrainer bereits 12 Millionen LED-Lampen im Rahmen des Austauschprogramms erhalten haben, wodurch sie bis zu 600 Megawatt Strom sparen können.

Quelle: Abendansprache des Präsidenten

Direkte Rede: „Unser Programm zum Austausch alter Lampen gegen neue LED-Lampen wird ebenfalls aktiv umgesetzt. Insgesamt haben die Ukrainer bereits 12 Millionen LED-Lampen erhalten.

Und wenn wir über Energieeinsparung sprechen, dann können wir mit dieser Menge bis zu 600 Megawatt Energie einsparen. Das ist zum Beispiel mehr als die Hälfte der Erzeugung des leistungsstärksten Kernkraftwerksblocks.“

Details: Selenskyj forderte die Ukrainer auf, das Lampentauschprogramm zu nutzen.

Hintergrund:

*Das Programm zum Austausch alter Glühlampen gegen neue LED-Lampen begann am 30. Januar in regionalen Zentren sowie in Kramatorsk, Pokrovsk und Krywyj Rih. Anschließend schlossen sich weitere Städte, Gemeinden und Dörfer im ganzen Land, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete, dem Projekt an.

Sie können einen Antrag in Diia stellen und die Lampen in einer Ukrposhta-Filiale in Empfang nehmen.

