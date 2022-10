Die Invasoren beschossen die Region Dnipropetrowsk in der Nacht und am Morgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 3. Oktober beschossen russische Truppen den Bezirk Dniprovskyj der Region Dnipropetrowsk. Dies teilte Walentyn Resnitschenko, Leiter der Militärverwaltung der Region, mit.

„Alle Dienste arbeiten am Ort der Ankunft. Informationen über Tote und Verletzte werden derzeit geklärt“, betonte er.

Außerdem beschoss der Feind die ganze Nacht über die Bezirke Nikopol und Krywyj Rih.

„Die Russen beschossen den Bezirk Nikopol mit Granaten und schwerer Artillerie. Sie trafen drei Gemeinden – Nikopol, Marganets und Mirovka. Es gab weder Tote noch Verletzte“, so Reznichenko.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung gab an, dass in Nikopol etwa zehn mehrstöckige und private Häuser sowie Stromleitungen beschädigt wurden. In einem Ferienhaus in der Gemeinde Marganets brach aufgrund von russischen Granaten ein Feuer aus, und in der Gemeinde Mirovska waren fast tausend Familien ohne Strom.

Die Gemeinde Selenodolskaja im Bezirk Krywyj Rih wurde getroffen. Im Dorf Maryanskoye wurden Privathäuser, ein Solarkraftwerk, Lagerhallen eines landwirtschaftlichen Betriebs, eine Gasleitung und Stromnetze beschädigt…