Das Energieministerium hat über die Situation mit dem Licht in Krywyj Rih berichtet

In Krywyj Rih sind 35.000 Verbraucher aufgrund des Angriffs von Shahed-136/131-Drohnen weiterhin ohne Strom versorgt. Dies teilte das Energieministerium am Freitag, den 2. Februar mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Feuers und der Beschädigung der Ausrüstung in den Umspannwerken von NEC Ukrenergo die lokale Industrie, ein Bergwerk mit 120 Menschen und fast 62 Tausend Haushaltskunden stromlos waren.

„Seit heute Morgen ist ein Teil der Leitungen wieder in Betrieb. Mehr als 35 Tausend Verbraucher sind weiterhin stromlos. Kritische Infrastruktureinrichtungen sind unter Strom. Die Minenarbeiter werden an die Oberfläche gebracht“, heißt es in der Nachricht.

Wenig später teilte das Energieministerium mit, dass alle Bergleute bereits an die Oberfläche gebracht worden sind.

Die Behörde wies auch darauf hin, dass es aufgrund des Drohnenangriffs zu einem Brand von Stromanlagen in einem der örtlichen Unternehmen kam. Eine Untersuchung der Folgen des Angriffs ist im Gange.