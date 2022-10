Selenskyj sprach von feindlichen Angriffen über einen Zeitraum von 24 Stunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat in den letzten 24 Stunden mehr als zehn ukrainische Regionen angegriffen. Die Wiederaufbauarbeiten in ihren Gebieten sind derzeit im Gange. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Dienstag, den 18. Oktober.

„Die Regionen Schytomyr, Kiew, Sumy, Dnipro, Krywyj Rih, Charkiw, Saporischschja, Mykolajiw und andere Städte in der Südukraine und im Donbass waren terroristischen Angriffen ausgesetzt“, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj sagte, dass der Feind die Infrastruktur getroffen habe und derzeit, wo immer möglich, beschleunigte Wiederaufbauarbeiten im Gange seien.

Gleichzeitig betonte er, dass die Gesamtsituation einen bewussten Stromverbrauch und die Einschränkung der Nutzung von stromfressenden Geräten während der Spitzenzeiten erfordert.

„Je bewusster wir in den Haushalten zwischen 17 und 23 Uhr Strom verbrauchen, desto stabiler wird unser Energiesystem sein. Jeder und jede, die diese einfache Regel während der Stoßzeiten befolgt, hilft dem ganzen Land“, fügte der Präsident hinzu…