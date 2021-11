Eine Million Hrywnja Schaden: Leiter der Regionalverwaltung Poltawa unter Korruptionsverdacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Der Leiter einer Regionalverwaltung in der Region Poltawa steht unter Korruptionsverdacht bei den Renovierungs- und Bauarbeiten an einem Sportkomplex. Der dem Staat entstandene Schaden beläuft sich auf zwei Millionen Hrywnja. Dies wurde am Freitag, den 5. November, vom Pressedienst des SBU berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Beamte einer der vereinigten Gebietskörperschaften (UTG) der Region einen Vertrag über die Reparatur und den Bau eines Sportkomplexes geschlossen haben. Der Gesamtwert des Vertrags belief sich auf 37 Millionen Hrywnja. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Arbeiten erstellte der Auftragnehmer einen entsprechenden Akt, der auch die Ausrüstung und die Sachanlagen umfasste. Trotz der Tatsache, dass sie nicht geliefert wurden, zahlten die Beamten der UTG für diese Handlungen in voller Höhe.

Das Gutachten hat bestätigt, dass die Kosten für die Arbeiten zu hoch angesetzt wurden, und festgestellt, dass dem Staat ein Schaden in Höhe von zwei Millionen Hrywnja zugefügt wurde.

Dem Leiter der UTG drohen bis zu 5 Jahre Gefängnis.

Die Ermittlungen gehen weiter, und es wird geprüft, ob weitere Personen, die an Strafverfahren beteiligt sind, zu Verdächtigen erklärt werden können…