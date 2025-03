Eine ukrainische Delegation ist zu Gesprächen mit US-Vertretern in Jeddah eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Delegation sieht klar das Ende des Krieges und wird die ukrainischen Interessen verteidigen, betonte Jermak.

Eine ukrainische Delegation bereitet sich auf Gespräche mit US-Vertretern in Saudi-Arabien vor. Die Gruppe wird vom Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak angeführt. Darüber berichtete er am Dienstag, den 11. März, auf Telegram.

„Das Team ist bereit. Wir bereiten uns auf die Arbeit vor. Schutz der ukrainischen Interessen, eine klare Vision des Endes des Krieges, werden wir effektiv mit unseren amerikanischen Partnern arbeiten“, schrieb Jermak.

Wir werden daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 10. März zu einem Besuch in Saudi-Arabien war, in der Nacht flog er in die Ukraine, ein Teil der ukrainischen Delegation blieb zu Gesprächen mit der amerikanischen Delegation.