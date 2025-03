Eine Wirtschaftsmission aus Japan ist in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Wirtschaftsdelegation des japanischen Ministeriums für Land und Verkehr ist zu einem offiziellen Besuch in der Ukraine.

Eine Wirtschaftsmission des japanischen Ministeriums für Land und Verkehr ist zu Gesprächen mit ukrainischen Beamten und Wirtschaftsführern in der Ukraine eingetroffen. Dies gab der Botschafter Japans in der Ukraine, Masashi Nakagome, auf dem Forum Ukraine – Japan bekannt, berichtete Ukrinform am Mittwoch, den 5. März.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich gerade eine Wirtschaftsmission des japanischen Ministeriums für Land und Verkehr in der Ukraine befindet. Sie sind heute Morgen angekommen und werden sich mit ukrainischen Beamten und Wirtschaftsführern treffen, um unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken“, sagte der Diplomat.

Nakagome ist überzeugt, dass die Ukraine und Japan ihre Partnerschaft im Jahr 2025 vertiefen können, insbesondere bei der bevorstehenden Minenräumkonferenz in Tokio im Herbst und bei der Weltausstellung in Osaka.